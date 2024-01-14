وزير السياحة يكرم 3 من رموز العمل الأثري.. ويعلن جائزة زاهي حواس

كرم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، 3 من رموز العمل الأثري بالمجلس الأعلى للآثار، خلال الاحتفال بالعيد الـ 17 للآثاريين المصريين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشمل التكريم كلاً من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد العناني وزير الآثار الأسبق، والدكتور عبد الحليم نور الدين مدير عام آثار مصر القديمة.

كما أعلن وزير السياحة والآثار عن جائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم لعام 2023، والتي فازت بها الدكتورة إيمان عبد الرحمن حسن من قطاع الآثار المصرية، والدكتور محمد عبد الحميد من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وفي كلمته للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، أكد وزير السياحة والآثار على الدور الذي يقوم به العاملون في المجلس في قيادة العمل الأثري على مدار السنوات الماضية، ودورهم المشرف في الحفاظ على آثار وتراث مصر الذي هو إرث للإنسانية كلها.

ووصف عيسى عام 2023 بالعام غير المسبوق على جميع المستويات في مجال الآثار، سواء من حيث الاكتشافات الأثرية والافتتاحات لمشروعات الآثار في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه جرى إلغاء مظاهر الاحتفال السنوي بعيد الآثاريين لهذا العام تضامناً مع الأحداث في غزة.

وأشاد وزيري بالجهود التي بذلها العاملون بالقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار، والتي أسفرت عن طفرة كبيرة في العمل الأثري لم يشهدها المجلس من قبل.

وقدم وزيري الشكر لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار والذين لم يدخروا جهدا إلا وبذلوه من أجل النهوض بالعمل في المجلس.

كما استعرض وزيري، فكرة الاحتفال بعيد الآثاريين المصريين والتي جاءت ترسيخًا لمفهوم الإنتماء لأرض مصر الغالية لأبنائها الآثاريين الذين لم يدخروا جهدًا إلا وبذلوه حبًا وإجلالاً وتقديرًا وعرفانًا ووفاءً لأم الحضارات.