حزب الإصلاح عن قرارات «النواب» اليوم: الترشح للبرلمان تكليف وليس فرض نفوذ

قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب اليوم برفع الحصانة عن النائب مجدي الوايلي، وإحالة نشوى رائف للجنة القيم، تُعبر عن التزام مصر بالقانون والدستور وحرصها على مواجهة أي شكل من أشكال الفساد.

اهتمام كبير من الدولة بمكافحة الفساد

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن رفع حصانة النواب لم تكن الحادثة الأولى، فهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية تجاه مكافحة الفساد، ما يشعر المواطن المصري أنه في دولة تحترم القانون والأحكام القضائية وأن كل ما فيها سواسية، ما يعطي شرعية موثوقية للعدالة المصرية ومجلس النواب.

لا أحد في مصر فوق القانون

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه يجب أن يعرف كل من يريد الترشح للبرلمان أنه تكليف وليس تشريف أو فرض نفوذ، فلا أحد في مصر فوق القانون، لافتًا إلى أن هناك قواعد في ظل الجمهورية الجديدة تدل على شكل الدولة المصرية المحاربة لكل أشكال الفساد.

وأكد أن هذا القرار أعاد الاعتبار والهيبة للحصانة البرلمانية والمؤسسة القضائية، وهذه رسالة للقيم المصرية بأن مصر دولة شفافية وأحد فوق القانون.