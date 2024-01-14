سكرتير عام «الغد» يشيد بقرارات مجلس النواب اليوم: القانون نافذ على الجميع

أشاد إسماعيل محمد، سكرتير عام حزب الغد، بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب اليوم، والتي تؤكد مدى حرص المجلس على احترام سيادة القانون والتصدي للفساد، مؤكدا احترام الحزب وتأييده للقرار.

وأضاف في بيان صحفي أن قرار مجلس النواب فيما يتعلق بقرار رفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي وذلك بسبب وجود شيكات بدون رصيد، بعد التأكد من عدم كيدية الشكوى، ومنح النائب فرصة لتسوية الأمر، رسالة تأكيد للمواطن أن الدولة تسعى لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد والتصدي له بجميع أشكاله، وتؤكد أن القانون نافذ على الجميع بما فيهم أعضاء السلطة التشريعية دون استثناء لأحد.

رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له

وأشار إلى أن رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له، بل يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه بصفته مواطن مصري يحترم الدستور والقانون، مطالبا النائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات اللازمة قانونا.

تعزيز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية

وأضاف أن قرار المجلس بإحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم، للسماع إليها فيما نسب لها، خلال تأديتها امتحان بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، يؤكد حرص المجلس على الضوابط التي تحكمه، مؤكدا أن تلك القرارات تعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية.