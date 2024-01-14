«القاهرة الإخبارية» تستعرض أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي لـ«شيطنة المقاومة» في غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً اليوم الأحد، حول أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي بشأن العدوان المتواصل لجيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في عرض شامل.

وأوضح العرض بأنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، اتبعت إسرائيل سياسات ممنهجة من أجل تدمير القطاع الفلسطيني، واستهداف المدنيين بشكل مباشر، والتبرير لأعمال العنف بحق الفلسطينيين.

أكذوبة قتل فصائل غزة عشرات الأطفال

أشار تقرير «القاهرة الإخبارية» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تبنى الترويج لرواية كاذبة بشأن قتل الفصائل الفلسطينية عشرات الأطفال الإسرائيليين في عملية «طوفان الأقصى»، كما روجت إسرائيل في الصحافة العالمية أنها عثرت على 40 طفلاً مقطوعي الرأس في غلاف غزة.

ولفت التقرير إلى أن تصريحات المسؤولين في حكومة الاحتلال بشأن هذه الرواية، وضعت الحكومة وحلفاءها في مأزق أمام الرأي العام العالمي، حيث أشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مشاهدتهم لصور لأطفال رضع في إسرائيل قتلوا بالرصاص، وانكشفت الحقيقة بعدما نوهت الخارجية الإسرائيلية بأنها لم تتمكن من تأكيد تلك المزاعم.

حملات مضللة تستهدف «شيطنة المقاومة»

وأكدت الإعلامية إيمان الحويزي، خلال عرض التقرير، أن إسرائيل ادعت أيضاً في بداية عدوانها على غزة، بأن الفصائل الفلسطينية ارتكبت أعمال عنف، خلال عملية «طوفان الأقصى»، ووجهت اتهامات مباشرة لها بالاغتصاب الجماعي، والتنكيل بالجثث، وسرعان ما استنكرت الفصائل الفلسطينية هذه التصريحات، ووصفتها بالحملات المضللة التي تستهدف «شيطنة المقاومة».