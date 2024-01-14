خبير اقتصادي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأرووبي كان له تأثير سلبي عليها

قال الدكتور أحمد ياسين أستاذ الاقتصاد السياسي، إن المجتمع البريطاني يعاني من حالة من التخوف والقلق تجاه الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادهم خاصة مع تفاقم كبير في أسعار السلع والنتجات الغذائية التي يعتمد عيها المواطنون خلال رحلة حياتهم المعيشية.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وقال الدكتور أحمد ياسين خلال مداخلة هاتفية أجراها مع القاهرة الإخبارية من لندن، قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأروبي كان له تأثير سلبي على الاقتصاد القومي البريطاني إذ أحدث حالة من الصعوبة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتصارع كبير في معدلات التضخم بالأسواق.

الطبقة الوسطى من المجتمع البريطاني

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، قائلا: الطبقة الوسطى من المجتمع البريطاني مستقرة إلى حد ما لكن هناك تخوف إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية على مدى تداعياتها جراء ذلك التفاقم، أما فيما يتعلق بالطبقة الكادحة فالأزمة الاقتصادية الأخيرة ألقت بظلالها على مستواهم المعيشي وأصابت برامج الحماية الاجتماعية التي تكفلها لهم المملكة بحالة من الاهتزاز وعدم الصمود.