«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تجري تقييما على نتائج الضربات ضد الحوثيين في اليمن

قال أحمد الصبح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إن بريطانيا تجري تقييما عن الضربة التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثيين في اليمن، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن ذلك، للحاجة إلى معلومات استخبارية تؤكد تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف خلال رسالة على الهواء أن هناك استباقا سواء من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن هذه الضربات حققت النجاح، كما أن الجانب البريطاني قال إنه يبدو أن قدرة الجانب الحوثي على استهداف الملاحة البحرية والسفن قد تقلصت إلى حد كبير، لكن لا تأكيد حتى الآن من أن هذه الضربات قد حققت أهدافها أم لم تحقق بعد .

وأشار إلى أن الحديث البريطاني يشير إلى استخدام 4 طائرات تايفون انطلقت من قبرص، شاركت هذه الطائرات على الهجوم على هدفين في اليمن، وهناك ربما مشاركة طائرة لتزويد الطائرات بالوقود، وحديث تمت مناقشته، ولكن ليس هناك أي تأكيد على هذا الكلام، بأن غواصات بريطانيا قد شاركت عبر إطلاق صواريخ توماهوك على أهداف داخل اليمن.