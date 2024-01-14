فرحة أسرة مصطفى محمد بصناعة الفارق مع منتخب مصر: «عينه على هداف أمم أفريقيا»

عبّرت أسرة مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، ونادي نانت الفرنسي، عن سعادتها بمجهود اللاعب الدولي خلال المباراة الافتتاحية مع منتخب مصر ضد موزمبيق، وصناعته الفارق بإحراز الهدف الأول للمنتخب في البطولة، وتسببه في ضربة الجزاء التي تعادل بها منتخب الفراعنة مع الأفاعي السوداء، في أولى مباريات المجموعة الثانية، في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة، في كوت ديفوار.

مصطفى محمد وآمال هداف البطولة

وأعرب الحاج سلامة، والد زوجة لاعب مصر الدولي مصطفي محمد، خلال حديثه مع «الوطن» عن سعادته بمستوى اللاعب، مضيفًا «عينه على إحراز هداف البطولة ويارب مصر تفوز بكأس البطولة».

وأضاف أن اللاعب توجه مباشرة من نادي نانت الفرنسي، إلى معسكر المنتخب الوطني، قبل انطلاق بطولة كأس أفريقيا، دون الحصول على راحة.

مصطفى محمد يحرز أسرع أهداف البطولة

ولفت إلى أنه كان يتمنى انتهاء مباراة مصر موزمبيق بفوز المنتخب المصري، خاصة وأنها أولى مباريات دوري المجموعات في البطولة.

واحرز مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر، لكرة القدم، أسرع هدف في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها دولة كوت ديفوار، في النسخة الرابعة والثلاثون.

وتقدم مصطفي محمد لمنتخب مصر في الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يعود منتخب موزمبيق للتقدم بهدفين ويتسبب مصطفى محمد في ضربة جزاء لمنتخب الفراعنة وينجح محمد صلاح لاعب مصر الدولي في تسجيلها؛ ليعود بالتعادل وينجح في قنص نقطة في أولى مباريات مصر في المجموعة.