تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.. «شاهد المباريات مجانا»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية الحدث الكروي الأهم والأكبر على مستوى المنتخبات، بمشاركة 24 منتخبا، ما يجعل الكثير من المصريين يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إقامتها في الفترة بين 13 يناير حتى 11 فبراير.

تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023

هناك بعض القنوات الرياضية التي تقوم بنقل البطولة مجانا، ويمكن من خلالها متابعة المباريات بسهولة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 والتي جاءت كالتالي:

beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد هو : 11157.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات افتتاح كأس الأمم الأفريقية بمباراة منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على الملعب الوطني بأبيدجان، حيث ينطلق حفل الافتتاح قبل المباراة بساعة ونصف، وذلك في الثامنة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يذاع حفل الافتتاح على قناة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا الإخبارية المفتوحة.