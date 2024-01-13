تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.. «شاهد المباريات مجانا»
كتب:
نهى نصر
06:37 م | السبت 13 يناير 2024
كأس الأمم الأفريقية
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية الحدث الكروي الأهم والأكبر على مستوى المنتخبات، بمشاركة 24 منتخبا، ما يجعل الكثير من المصريين يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إقامتها في الفترة بين 13 يناير حتى 11 فبراير.
تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023
هناك بعض القنوات الرياضية التي تقوم بنقل البطولة مجانا، ويمكن من خلالها متابعة المباريات بسهولة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 والتي جاءت كالتالي:
beIN Sports HD 2 Max
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11623
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
قناة RTB بوركينا فاسو
القمر الصناعي: يوتلسات 9E
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة المغربية الرياضية
القمر الصناعي نايل سات.
التردد هو : 11157.
معدل الترميز: 27500.
معامل الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات افتتاح كأس الأمم الأفريقية بمباراة منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على الملعب الوطني بأبيدجان، حيث ينطلق حفل الافتتاح قبل المباراة بساعة ونصف، وذلك في الثامنة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يذاع حفل الافتتاح على قناة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا الإخبارية المفتوحة.