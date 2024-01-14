رئيس «دفاع النواب»: رسائل الرئيس السيسي حاسمة لمنع تصفية القضية.. ويتعامل مع الأزمة بعقل وحكمة وصبر

قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين أو السيطرة الإسرائيلية على «محور فيلادلفيا» القريب من الشريط الحدودى.

وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أنّ سيطرة إسرائيل على الشريط الحدودى دون موافقة مصر غير جائزة قانوناً وفقاً للاتفاقات الموقعة بين البلدين، ومصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطينى.

لن نتخلى عن الشعب الفلسطينى.. ومصر ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين والسيطرة الإسرائيلية على «محور فيلادلفيا»

ما رأيك فى التهديد المستمر من جانب قوات الاحتلال بالسيطرة على محور فيلادلفيا؟

- هناك رفض كامل من مصر لأى محاولات إسرائيلية للسيطرة على «محور فيلادلفيا»، لأن الأمر يتعلق بسيناريو التهجير، ومنذ بدء حرب غزة وهناك سيناريو يبدأ بتهجير سكان الشمال إلى وسط وجنوب القطاع، وشيدت المخيمات التى تغطى مدينة رفح الفلسطينية، هذه كانت الخطوة الأولى، والآن يطالبون بإحكام السيطرة على كامل القطاع، وسيطرة إسرائيل على الشريط الحدودى دون موافقة مصر أمر غير جائز قانوناً وفقاً للاتفاقات الموقعة بين البلدين.

هل إسرائيل تنوى الاستمرار فى احتلال قطاع غزة بعد وقف القتال؟

- موقف «نتنياهو» من العودة لاحتلال «محور فيلادلفيا» وما تدعيه إسرائيل دون أى دليل بأن المحور كان معبراً لدخول الأسلحة إلى «حماس» والمقاومة الفلسطينية، يتعلق بمحاولته التغطية على فشل حكومته فى التصدى لعملية «طوفان الأقصى» والفشل فى تحقيق ما أعلنه من القضاء على قوة الحركة وإخراجها من حكم قطاع غزة.

ما رأيك فى حماية حدودنا منذ بدء حرب غزة؟

- فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة من المهم عندما تمتلك القوة والقدرة أن تستخدمها بعقل ورشد وحكمة، فلا تطغى ولا تكون عندك أوهام بقوتك، لكى تدافع عن نفسك وتحمى بلدك وتتعامل مع الظروف بعقل ورشد وصبر، ولا تدع الغضب والحماس يجعلك تفكر بشكل تتجاوز فيه.. وعلينا الانتباه أن أوهام القوة قد تدفع إلى اتخاذ قرار أو إجراء غير مدروس بدعوى أنه كان ناتجاً عن غضب أو حماسة زائدة عن اللازم، والرئيس «السيسى» شدد على أهمية التعامل مع جميع الأزمات بعقل وصبر من أجل تحقيق كل الأشياء الممكنة من غير وقوع أى تجاوزات فى استخدام القوة أو القدرات.

وماذا عن التهجير؟

- جددت مصر رفضها التام لتهجير الفلسطينيين؛ لأنه يعنى إنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وضياع الحلم الفلسطينى على مدار 75 عاماً، والرئيس «السيسى» تحدث عن أنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية وأن ذلك لن يحدث على حساب مصر أبداً، وعلى المجتمع الدولى التحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التى تمارسها بحق الفلسطينيين، والعودة فوراً إلى المسار التفاوضى وضبط النفس.

ما رأيك فى دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية؟

- مصر وجهت رسائل حاسمة بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مصيرية ورفض تصفية القضية، وعدم التفريط فى شبر من أرض سيناء، وكانت رسالة مصر قوية بأن الجيش القوى سيظل الدرع والسيف والحامى لأرض الوطن، فى ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وموقف مصر ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الشرعية، ومصر دائماً وأبداً فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية، وتصر مصر ودفاعها عن القضية الفلسطينية ورفض العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، فمصر استقبلت 9 ملايين لاجئ بسبب ظروف أمنية، ولكن نزوح الفلسطينيين مختلف لأنه مرتبط بتصفية القضية.

جهود مصر لتفعيل السلام

استطاعت مصر أن تسلط الضوء على مأساة الشعب الفلسطينى وما يعانيه من ويلات العدوان الإسرائيلى، داعية لتوفير الحماية الدولية للأبرياء، وبرزت جهود مصر فى تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، ومساعيها لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة للشعب الفلسطينى، التى تم الاتفاق عليها أن تكون بإشراف الأمم المتحدة.