تهديد إسرائيلي بشأن يحيى السنوار: سنقتله عاجلا أم آجلا

قال زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب ستقتل يحيى السنوار أحد قادة حماس لاحقا، مشيرا إلى أن إسرائيل تستطيع قتله حتى في فبراير وستقتله عاجلا أم آجلا.

وأضاف في كلمة يوم الأحد، إن الأولوية هي عودة المحتجزين، موضحا دون إعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية إلى المنزل سيبقى الإسرائيليون في حالة انقسام كالشظايا وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا عقب اقتحام جنوده برفقة 3 جرافات عسكرية مدينة قلقيلية، من عدة محاور، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت مصادر محلية، إن المنزل يعود للأسير المحرر صالح مصطفى أبو صالح، وتم هدمه بحجة البناء دون ترخيص، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابة، أحد الشبان الفلسطينيين برصاصة في الفخذ.

وفي وقت سابق، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا يدعى وليد ناجح جرابعة ونجله إبراهيم بعد مداهمة منزلهما من قرية بيتين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية، قنابل الغاز تجاه المنازل.

من جانبه، قال « حزب الله»، في بيان حول مجموع عملياته ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود، أمس الأحد، إن عناصره استهدفت مواقع «المرج- محيط المطلة- مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلة) - العاصي» في القطاع الشرقي.

وأشار «حزب الله»، إلى استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في خربة ماعر وموقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، موضحا أن عناصر تصدت لمحلقة فوق مروحين مما أدى إلى سقوطها، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما استهدف عناصر «حزب الله»، تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخية.