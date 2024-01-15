«البيت الأبيض»: بايدن يتواصل مع مصر لإعادة المحتجزين من غزة

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لإعادة جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار بايدن، إلى أنه سيواصل العمل لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين لدى الفصائل الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على المفاوضات بشأن المحتجزين، إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق يسمح بتسليم الأدوية لأكثر من 40 محتجزا.

وأوضح المصدر، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنه لا تزال بعض القضايا اللوجستية بحاجة إلى حل، مضيفًا أن من المتوقع أن تقوم قطر قريبا بإرسال شحنة أدوية إلى مصر، والتي ستقوم بعد ذلك بتسليمها إلى وزارة الصحة في غزة عبر معبر رفح، وستعمل الوزارة بعد ذلك على إيصالها إلى المحتجزين عبر الفصائل الفلسطينية.