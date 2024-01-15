«معلومات الوزراء»: 23.5% نسبة تحويلات المصريين في الخارج من مصادر النقد الأجنبي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن أنّه وفقا لتقديرات البنك الدولي، يُتوقع زيادة تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسجل معدل نمو 1.7% في عام 2023 و1.8% في عام 2024 مقارنة بمعدل نمو سلبي 3.8% في عام 2022، نتيجة التوقعات بتزايد التحويلات المالية إلى مصر.

وأوضح المركز في تقرير صادر عنه ضمن سلسلة تقارير معلوماتية بعنوان «التحويلات المالية للعاملين بالخارج الوضع العالمي والمحلي»، أنّ تلك التحويلات تعد من أهم المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، حيث سجلت تحويلات المصريين بالخارج الترتيب الثاني لمصادر النقد الأجنبي الرئيسية في مصر.

تحويلات المصريين في الخارج

وأشار التقرير إلى أنّ نسبة تحويلات المصريين بالخارج من إجمالي مصادر النقد الأجنبي الرئيسة بمصر خلال عام 2022-2023 قدّرت بـ23.5%، وجاءت في الترتيب الثاني لمصادر النقد الأجنبي.

محاور المبادرات المصرية نحو تعزيز التحويلات المالية للمصريين بالخارج

وأضاف التقرير أنّه يمكن للسياسات الاقتصادية أن تلعب دورا مهما في تنمية تدفقات تحويلات العاملين وتعظيم فوائدها على الاقتصاد المصري، لذا أولت الدولة المصرية اهتماما بوضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوقهم ومستحقاتهم، فضلا عن تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة، والاستفادة من خبراتهم في شتى مجالات التنمية، موضحا أنّ محاور المبادرات المصرية نحو تعزيز التحويلات المالية للمصريين بالخارج، تتمثل فيما يلي.

- تعزيز مساهمة المصريين بالخارج فى تنمية وطنهم الأم.

- التواصل مع المصريين المقيمين في الخارج.

- تقديم خدمات المصرييين في الخارج.

- تعزيز الخدمات المصرفية والأوعية الادخارية والاستثمارية أمام المصريين في الخارج.

- رفع كفاءة العمالة المصرية المصدرة للخارج.