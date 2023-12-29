معاون وزيرة الهجرة: 31.9 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج في 2022

قالت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، إن دورنا الأساسي هو إدارة ورعاية شئون المصريين في الخارج من خلال التنسيق ما بين وزارات وأجهزة الدولة المختلفة المنوطة بذات الشأن، كما أن تكليفات القيادة السياسية بالنسبة لنا واضحة للغاية، أن المواطن المصري بالخارج كما المواطن المصري بالداخل، ويأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2022 وصلت إلى 31.9 مليار دولار.

طرح مبادرات تتضمن حوافز تشجيعية للمصريين في الخارج

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلة: «وزارة الهجرة قامت بطرح العديد من المبادرات التي تتضمن الكثير من الحوافز التشجيعية للمصريين في الخارج، وتساهم في زيادة التحويلات الأجنبية بالعملة الصعبة الخاصة بهم، والمساهمات الخاصة بالتحويلات الدولارية للمصريين في الخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة».

31.9 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج في عام 2022

وتابعت: «في عام 2022 وصلت إلى قمتها، إذ كانت تقريبًا 31.9 مليار دولار، وهو يعتبر الرقم الأعلى على الإطلاق، ودائمًا ما نتواصل معهم لمعرفة طلباتهم والاستماع إلى شكواهم، ونحاول عمل مبادرات لتشجيعهم على التواصل مع الدولة وضخ المزيد من التحويلات الدولارية لدعم الاقتصاد الوطني».