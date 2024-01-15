«نولد من جديد» في صالون «روايات مصرية للجيب» الأحد المقبل

تنظم روايات مصرية للجيب التابعة للمؤسسة العربية الحديثة، صالونها الثقافي عن الجيل الجديد من مبدعي المؤسسة العربية الحديثة، تحت عنوان «نولد من جديد»، يوم الأحد 21 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بمبنى قنصلية وسط القاهرة.

يتحدث في الصالون كل من مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة، والكاتبة الصحفية والروائية نوال مصطفى مستشار النشر الثقافي للمؤسسة، وأحمد المقدم مدير عام المؤسسة العربية الحديثة، والدكتور هيثم الحاج علي الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور محمد فتحي، والكاتب خالد الصفتي مؤلف سلسلتي فلاش وسماش، والسيناريست محمد سليمان عبد الملك، والكاتبة شيرين هنائي.

ومن الجيل الجديد في المؤسسة يتحدث كل من الكاتب أحمد فكري، والكاتب الدكتور سيد زهران، والكاتب محمد جهاد، والكاتبة علا الشربيني، والكاتبة سالي عادل.

صالون يجمع جيلين

وعن تلاقي الأجيال يقول مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة: «يأتي هذا الصالون ليجمع بين جيلين، هما الجيل القديم والذي يمثله خالد الصفتي والجيل الجديد الذي يمثل خط إنتاج آخر لروايات مصرية للجيب، ويظهر بالطبع كيف أن المؤسسة واكبت التطور في كل شيء، وقدمت وتقدم كل جديد حتى على مستوى الأفكار وإدارتها وغيرها، وعلى مستوى الأفراد وخيالهم الخصب».

يُذكر أنَّ صالون روايات مصرية للجيب، يقام بمبنى قنصلية، ويستضيف الرموز الذين أثروا العمل الثقافي، والكتاب الذين يمثلون التيار الحالي، ليؤكّد استمرار المسيرة التي بدأها حمدي مصطفى في نشر الكتاب، ليصل لكل يد ليمارس الجميع هذا الفعل الكبير، فعل القراءة.

مشروع القرن الثقافي

كما أنَّ الصالون خصص لاستكمال مشروع القرن الثقافي التابع للمؤسسة العربية الحديثة، وهو الذي خرج منه العديد من المؤلفين، الذين أصبحوا أسماء لامعة في سماء الأدب المصري، وحصدوا العديد من الجوائز، وفي هذا المشروع نشرت المؤسسة «روايات مصرية للجيب»، ومنها «رجل المستحيل»، وزهور و«ملف المستقبل»، و«ما وراء الطبيعة»، وغيرها.