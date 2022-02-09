«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى نبيل فاروق: رجل المستحيل الذي اعتزل الطب

احتفى برنامج «صباح الخير يا مصر»، بذكرى ميلاد الكاتب نبيل فاروق التي توافق اليوم، فهو تخرج من كلية الطب بجامعة طنطا عام 1980 وتزوج الدكتورة ميرفت راغب وأنجب منها 3 أبناء هم: شريف وريهام ونورهان، وبعد أن حققت سلسلتا «رجل المستحيل» و«ملف المستقبل» نجاحًا كبيرًا قرر اعتزال مهنة الطب ليتفرغ كليا للكتابة كمهنة رئيسة وانتقل للعيش في منطقة منشية البكري بمحافظة القاهرة في أغسطس عام 1990م.

اعتزل الطب ليتفرغ للكتابة

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ضمن تقرير تلفزيوني بعنوان «نبيل فاروق.. رجل المستحيل الذي اعتزل الطب من أجل الأدب».

نبيل فاروق روائي المولود عام 1956 متفرد في كتاباته، واستطاع أن يشكّل ذاكرة الثمانينات والتسعينيات الذي ارتبط برواياته البوليسية مثل: «رجل المستحيل وملف المستقبل وكوكتيل 2000».

المفاجأة.. حيلة رجل المستحيل ضد الملل

كان لـ فاروق أسلوبًا فريدًا في كتاباته وكان يلعب على عنصري المفاجأة والتوقع حتى يقطع حدة الملل الذي يمكن أن يتسرب إلى القارئ في حال سارت أحداث القصة على وتيرة واحدة وكان ذلك يستلزم مجهودًا وتفكيرًا كبيرًا لربط القارئ بكل تفصيلة صغيرة في الرواية بجانب الكتابة.

للروائي نبيل فاروق روايات رياضية مثل «تنس الطاولة» وكان يهوى مشاهدة الكثير من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، وبخاصة أفلام الخيال العلمي التي تحمل نظرة فلسفية خاصة أو نظرة اجتماعية صادقة، وفي 9 ديسمبر عام 2020 توفي الدكتور نبيل فاروق إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تاركًا إرثًا كبيرًا لمحبيه.