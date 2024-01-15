عاجل.. الحكومة تعلن موعد تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية، موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع القضاء الأعلى على أن يتم تطبيق مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالي لإقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية وليس الأول من أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب النواب بسرعة تنفيذه نظرا لأهميته البالغة.

قانون الإجراءات الجنائية

وأكد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن المشروع مهم للغاية لكونه التزام دستوري، مشيرا إلى أنه سبق وحضر مناقشات اللجنة التشريعية، ووجه لهم الشكر على جهدهم في مناقشة مشروع القانون.

مجلس النواب

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، شهدت مطالب برلمانية واسعة بسرعة تطبيق القانون وعدم الانتظار بدء العام القضائي الجديد والمقرر في أكتوبر المقبل.

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.