«نقل النواب»: بيان مصر والصين يؤكد دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إنّ البيان المشترك بين مصر والصين يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

تقديم المساعدات إلى غزة

وأوضح عابد في بيان له، أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ البيان المشترك بين مصر والصين يأتي ضمن التحركات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والسعي نحو وقف إطلاق النار، وفضح الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية في حق الفلسطينين.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إلى أنّ مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وأول من بادرت بفتح المعبر الحدودي، إلا أنّ الإشكالية في التعنت من الجانب الإسرائيلي الذي يرفض دخول المساعدات ويؤخر وصولها لأهالي قطاع غزة.

البيان المشترك بين مصر والصين لدعم غزة

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.