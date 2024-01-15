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الأمم المتحدة: 2.2 مليار شخص حول العالم يشربون مياه غير آمنة

كتب:

محمد عبدالعزيز
02:19 م | الإثنين 15 يناير 2024
أزمة مياه الشرب

أزمة مياه الشرب

أعلنت الأمم المتحدة، أن هناك 2.2 مليار شخص حول العالم يشربون مياه غير آمنة، مشيرة أن توفير المياه النظيفة لجميع سكان العالم هو حق من حقوق الإنسان، بحسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية للأمم المتحدة بمنصة «إكس».

وكانت الأمم المتحدة، نشرت تقريرًا، أشارت فيه إلى أن أكثر من 2 مليار و200 ألف شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، كما يُحرم 4.2 مليار شخص من الصرف الصحي الآمن.

وأضافت الأمم المتحدة إلى أنه مع حلول عام 2040، سيعيش واحد من بين كل أربعة أطفال دون سن 18 - أي حوالي 600 ألف طفل - في مناطق تعاني من مشاكل مائية مرتفعة.

في عام 2022.. 1.7 مليار يشربون مياه ملوثة بالصرف الصحي

وأشارت إلى أنه في عام 2022، يستخدم ما لا يقل عن مليار و700 ألف شخص مياه شرب ملوثة بمياه الصرف الصحي، كما يشكل تلوث مياه الشرب بالميكروبات، الخطر الأكبر على صحة الأفراد.  

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بقلم محمد عبدالعزيز