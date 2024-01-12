عضو مبادرة «ابدأ»: مشروع تصنيع مستلزمات مياه الشرب يوفر 100 مليون دولار في العام الأول

قال المهندس مصطفى عبيد، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن شركة ابدأ هدفها الأساسي هو العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة فرص العمل وتوطين صناعات جديدة في مصر، مشيرًا إلى أن مصنع نوفا يستهدف تصنيع مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي إذ كان يجرى استيراد جميع هذه المنتجات من الخارج بالعملة الصعبة مما يمثل عبئا على الفاتورة الاستيرادية.

«عبيد»: نسعى لأن يكون المنتج دائما بجودة عالمية

وأضاف «عبيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن «ابدأ» توجهت بالشراكة مع المستثمرين المصريين في إنشاء هذا المصنع، مشيرا إلى أن الضامن الوحيد في استمرارية المنتج وجودته واستمرارية تطويره هو التعاقد مع شركات رائدة في هذا المجال مثل شركة باركسون الأمريكية وتكنوفانجر الإيطالية وشركتي مور وأوتي تي الألمانيتين؛ وذلك برعاية وزارة الاسكان باعتبار أنها المنوط بها تنفيذ مشروعات المرافق القومية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن الهدف من هذه البروتوكولات ضمان الجودة اللازمة لمثل هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن هذه أول مرة في مصر والشرق الأوسط يتم تصنيع هذه المنتجات خارج أراضي هذه الدول علماً بأن المنصع بتكلفة استثمارية 16 مليون دولار ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع للدولة في العام الأول 100 مليون دولار.