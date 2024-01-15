«التعليم العالي» تنظم ندوة عن دور الأسرة وأهميتها في تحقيق السلام الاجتماعي

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي برعاية الدكتور أيمن عاشور، ندوة دينية ثقافية بعنوان «دور الأسرة وأهميتها في تحقيق السلام الأسري والاجتماعي»، قدمها الدكتور محمد نصار مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل إلى نشر الوعي بين العاملين بالوزارة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية وترسيخ قيم ومبادئ المجتمع.

تحقيق السلام في المجتمع

ودعا الوكيل الدائم جميع العاملين بالوزارة للمشاركة الفعالة في هذه المحاضرات والاستفادة منها، مؤكدًا أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لتحقيق السلام في المجتمع، ولذلك يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية من جميع أفراد المجتمع.

وأدارت المحاضرة الأستاذة هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، إذ تناول الدكتور محمد نصار في محاضرته العديد من القضايا المُتعلقة بالأسرة ومنها، إن الأسرة هي المفتاح لتحقيق السلام الأسري والاجتماعي، لذلك يجب الاهتمام والعناية بها، وتوفير الدعم لها.

وأشار إلى أن أهم وسائل الاهتمام بالأسرة هو نشر الوعي الأسري، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لها، وتطوير البرامج والخطط التي تُساهم في تحقيق السلام الأسري والاجتماعي.

وأوضح أن الأسر القوية والمُتماسكة، هي التي تتمتع بعلاقات إيجابية بين أفرادها والتي تكون مبنية على المحبة والاحترام والتفاهم، وهذه العلاقات الإيجابية هي التي تخلق جوًا من السلام والهدوء داخل الأسرة، ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل.