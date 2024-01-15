دهس 19 مستوطنا والشرطة تطلب عدم السير في الشارع.. ماذا يحدث داخل تل أبيب؟

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، إصابة ما لا يقل عن 19مستوطنًا إسرائيليًا في حوادث دهس وطعن في عدة أماكن بمدينة رعنانا شمال تل أبيب، ثلاثة منهم في حالة خطرة، بينما 6 آخرين حالتهم متوسطة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وبدأ الحادث في محطة أتوبيس، بدهس عدد من المارة، كما تعرض رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، وهو في حالة خطيرة للطعن، ثم واصل السائق دهس المارة، وأصيبت أيضًا امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا بجروح خطيرة، ثم هرب مرتكب الواقعة.

الشرطة تطلب عدم التجول في الشارع

وطلبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من الجمهور توخي اليقظة والاستماع لتعليمات ضباط الشرطة، وقال رئيس بلدية «رعنانا»: «نطلب من السكان عدم التجول في الشوارع».

وأضافت شرطة الاحتلال: «حدثًا غير عادي يجري حاليًا في رعنانا، ويجري التحقيق في ملابساته، وهناك قوات كبيرة في طريقها إلى مكان الحادث، ويُطلب من المواطنين أن يظلوا يقيظون ويطيعون تعليمات ضباط الشرطة».