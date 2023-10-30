مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، اقتحاما جديدا من قبل عشرات المُستوطنين، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جانب باب المغاربة، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ مُستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى الرحمة، وسط تشديدات من شرطة الاحتلال التي سمحت لهم بالدخول، فيما تم إيقاف الطلاب عند أبواب المسجد وتفتيشهم، ما أعاق وصولهم إلى المدارس.

تكرار اقتحام المسجد الأقصى

واقتحام المسجد الأقصى أمر متكرر، حيث ينفذ المُستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك من وقت لآخر، في مُحاولة منهم لفرض أنفسهم فيه وتقسيمه زمنيا ومكانيا مثل المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

والجمعة الماضي، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى من أجل أداء صلاة الجمعة، وأطلقت قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاهه.