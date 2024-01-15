«القاهرة الإخبارية»: منفذ عملية طعن ودهس المارة في تل أبيب شخص واحد
كتب:
هاجر عمر
03:07 م | الإثنين 15 يناير 2024
تل أبيب
أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن منفذ العملية في «رعنانا» شمال تل أبيب هو شخص واحد نفذ عملية الطعن، ثم سيطر على سيارة وبدأ عملية الدهس،
وأضافت القاهرة الإحبارية نقلا عن إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل، قبل قليل، أن رئيس بلدية رعنانا طلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية قالت إنه حدث استثنائي في رعنانا وأن قواتها تجري تحقيقا في مكان الحادث.