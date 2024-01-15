وزير العدل يتقدم بتعديل على بعض مواد قانون استئناف إجراءات التقاضي أمام «الجنايات»

تقدمت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية.

مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب بجلسة اليوم على المواد، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أعدته وزارة العدل، وتقدم وزير العدل المستشار عمر مروان، بتعديل على بعض المواد التي وافق عليها المجلس، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون.

أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل فى الجلسة العامة، اليوم، بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون ومن المقرر مناقشته في جلسة غد الثلاثاء.