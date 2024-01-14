حزب الاتحاد: قرارات مجلس النواب ترسخ ثقة الشعب في اختيار نوابه

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، اليوم بوقوع الحصانة عن النائب مجدي الوايلي، وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم، يأتي في ظل الجمهورية الجديدة والشفافية والنزاهة التي تتحلى بها بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا الحدث يرسخ في الدولة المصرية أن لا أحد فوق القانون.

الحصانة هي ضمانة لممارسة المهام لا المخالفة

وأضاف «صقر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قرار المجلس جاء مؤكدًا أن مصر دولة قانون تكافح الفساد بكل أشكاله، وأن الحصانة التي أعطاها المجلس للأعضاء ما هي إلا ضمانة لممارسة المهام وإعطاء الآراء داخل المجلس فقط، لا لارتكاب المخالفة.

الجميع سواسية أمام القانون

وتابع رئيس حزب الإتحاد، أن هذا القرار يرسخ ثقة الشعب في اختيار نوابه ومؤسساته وأنه لا فرق بين المواطن وبين عضو الشعب، فالجميع سواسية أمام القانون، لافتًا إلى أن لا أحد يسمح بالتجاوزات والفساد في دولة يعلوها القانون وتحقيق حرية الرأي.

وأكد «صقر»، أن مصر تقف في مرحلة حاسمة لتحقيق استراتيجية محاربة الفساد وترسيخ مبدأ المساواة والعدالة، وذلك لاستقرار الدولة المصرية والحفاظ على أمنها القومي.