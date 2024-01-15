«صحة النواب»: 40% من الدواء غير متواجد في السوق المصري

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن وجود نقص يصل لـ40% من الأدوية المصرية في السوق المصري.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية.

وقال الدكتور أشرف حاتم إن الإشكالية حاليا ليست فقط في أسعار الدواء، ولكن في عدم توافره، مؤكدا أن السبب في الأزمة أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج.

لجنة الصحة بمجلس النواب

وقال النائب كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، إن مشكلة نقص الدواء وارتفاع أسعاره، ليست فقط في الدولار، ولكن هناك أزمة في الإدارة.

وطالب بإعادة هيكلة هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أن المواطن المصري المريض يعاني معاناة شديدة في توفير الدواء وكذلك مستلزمات العمليات.

نقص الدواء

وأكدت النائبة مها عبدالناصر، أن الجميع يقر بارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأصناف، ولكن المشكلة في غياب الخطة لدى الحكومة في التعامل مع الأزمة.

وأشار الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشكلات كبيرة تواجه المواطنين في نقص عدد كبير من الأدوية، فضلا عن ارتفاع الأسعار التي شهدتها في الفترة الأخيرة بنسب كبيرة.

وأكد النائب أن هناك مشكلة كبيرة أيضا في مستلزمات العمليات الجراحية الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.

وانتقد عضو مجلس النواب، التأخر في صدور قرارات العلاج بسبب بعض الأطباء غير الكفء وهو ما يتسبب في معاناة المواطنين.

وطالب هشام حسين، بضرورة أن يكون هناك أولوية في توفير العملة الصعبة لمتطلبات العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية حفاظا على الصحة المرضى، بدلا من توفيرها لاستيراد الكافيار والسيمون فيميه.

وشدد على ضرورة أن تتجه الدولة نحو التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلا.