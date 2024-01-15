طريقة تقديم شكوى لهيئة الدواء المصرية من مستحضرات التجميل

تتيح هيئة الدواء المصرية للمواطنين المتضررين من المستحضرات الحيوية أو مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إمكانية الإبلاغ عن الآثار الجانبية التي يتعرضون لها.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيف يمكن للمواطنين تقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية بسبب الآثار الجانبية التي يتعرضون لها من مستحضرات التجميل.

متابعة الحالات التي تقدم شكوى

هناك فريق مختص من هيئة الدواء المصرية يتمثل في مركز اليقظة الصيدلية المصري التابع للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بتقييم ومتابعة الحالات التي تقوم بتقديم شكوي من الآثار الجانبية للمستحضرات الحيوية أو مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

وتتخذ كل الإجراءات الرقابية اللازمة حتى يضمن أمن المستلزمات الطبية والمستحضرات التي يستخدمها المواطنين، فضلًا عن أن هيئة الدواء المصرية تُشدد على ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء.

عدم الإفصاح عن هوية المريض

ويتطلب من المواطنين المتضررين من المستحضرات الحيوية أو مستحضرات التجميل تقديم المعلومات الكافية حتى يتمكن مركز اليقظة الصيدلية المصري من تقدير مدى مأمونية المستحضرات المتداولة في مصر.

وأكدت الهيئة التعامل مع المعلومات الواردة في التقرير بسرية تامة، وعدم الإفصاح عن هوية المريض الذي أعد التقرير.