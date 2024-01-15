مشهد مؤلم.. لحظة بتر طبيب فلسطيني قدم ابنته بدون تخدير في المنزل (فيديو)

في مشهد مؤلم، بتر الطبيب الفلسطيني هاني بسيسو، قدم ابنته ذات الـ16 عاما، دون تخدير أو أدوات طبية، في منزله المحاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع.

وكان منزل الطبيب بسيسو تعرض للقصف نتيجة عدوان غاشم على غزة مستمر منذ السابع من أكتوبر، وأسفر القصف عن إصابة الفتاة إصابة بالغة في ساقها ما تطلب جراحة عاجلة، لكن الأب لم يستطع التحرك من المنزل ونقل ابنته للمستشفى للعلاج، نظرا لأن قوات الاحتلال تحاصر منزله، ما اضطره لعلاجها بنفسه دون أدوات جراحية، ودون تخدير.

لحظة بتر ساق طفلة 16 عاما بدون بنج

مشهد صادم ومروع

داخل بيتهم المحاصر وبدون تخدير وبدون أدوات طبية قام الدكتور هاني بسيسو بعملية بتر لقدم ابنته المصابة بالقذائف الإسرائيلية.. pic.twitter.com/qm1Pzyppcx — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 15, 2024

وفي مشهد مؤلم تداوله رواد التواصل الاجتماعي، قرر بسيسو نقل مأساتهم للعالم، إذ صور لحظة بتر قدم ابنته على طاولة المطبخ، مستخدما أدوات الطبخ ودلو فيه القليل من الماء وكيس بلاستيكي، وظهر والدموع تملأ عينيه وكتب على الفيديو الذي نشره عبر منصة إكس: «انظروا.. ها أنا أقطع رجل ابنتي اليافعة على طاولة مطبخنا في بيتنا المحاصر! بدون بنج.. أين إنسانيتكم؟! انظروا إلى الظلم الذي نعيشه!».