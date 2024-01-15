إسرائيل تعترف بالفشل مجددا: «أنفاق غزة فاقت معلوماتنا»

فوجئ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 101 يوم على القتال المستمر، بأن أنفاق مدينة غزة التي حفرتها الفصائل الفلسطينية، فاقت تقديراته بنحو 600%، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وفي 17 ديسمبر الماضي، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اكتشافه نفقا طوله 4 كيلومترات شمالي غزة، وذلك بعد نحو شهرين من التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع، لتعلن الفصائل الفلسطينية فيما بعد، أنه بني للاستخدام في معركة «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر.

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أخطأت في تقدير الأنفاق بغزة

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت في تحقيق صحفي، أن أجهزة أمنية إسرائيلية كان لديها تقديرات بشأن أنفاق غزة قبل عملية طوفان الأقصى واندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر، تفيد بوجود نحو 100 إلى 200 كيلومتر من الأنفاق تحت غزة، وأجهزة أخرى كانت تقدر أنه بنهاية عام 2020 لم يكن لدى الفصائل الفلسطينية أي نفق هجومي باتجاه المستوطنات في غلاف غزة، وهي التقديرات التي اكتشف إسرائيل عدم دقتها خلال العملية البرية في غزة.

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير أو تعطيل شبكة أنفاق الفصائل الفلسطينية في القطاع، ضمن أهداف عدوانه على غزة، للقضاء على فصائل المقاومة، لكنه حتى الآن يفشل في تحقيق هذه الأهداف، فيما فيما تمتد الأنفاق تحت الأرض لمئات الكيلومترات.