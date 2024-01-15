خالد الجندي يشيد بالشيخ محمد سيد طنطاوي: «عاش ومات مدافعا عن الإسلام»

أشاد الداعية خالد الجندي، بكتاب التفسير الوسيط الذي أصدره الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، مشيرا إلى أنه حرص طوال رحلة حياته على تعليم مفاهيم الإسلام بشكلها الصحيح ومحاربة التطرف.

الشيخ محمد سيد طنطاوي عاش ومات مدافعا عن الإسلام

وقال الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «دي أم سي»، إن الشيخ محمد سيد طنطاوي عاش ومات مدافعا عن الإسلام فلقد تعلمنا منه الكثير في العلوم الدينيوية والتفسيرية، ويجب علينا أن ندرس حياة هذا الرجل للأجيال المقبلة حتى يكون قدوة لهم.