محافظ مطروح يفتتح مسجد نور الإسلام بسيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مسجد نور الإسلام بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ والشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية الأوقاف بمطروح، وعبدالسلام كويلة رئيس مدينة العلمين ولفيف من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

3.7 مليون جنيه تكلفة إنشاء مسجد نور الإسلام

وقال مدير عام الأوقاف بمطروح، اليوم، إن مسجد نور الإسلام الجديد جرى إنشاؤه بالجهود الذاتية تحت إشراف وفرش من وزارة الأوقاف، ومكون من 3 طوابق على مساحة إجمالية 500 م2 ويضم مصلي للنساء، وتبلغ التكلفة الإنشائية نحو 3.7 مليون جنيه.

مسجد وخدمات لأهالي سيدي عبدالرحمن

من جانبه قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي سيدي عبدالرحمن في مركز ومدينة العلمين بافتتاح المسجد الجديد، وتبادل أطراف الحديث مع الأهالي والإشارة إلى ما يجري من جهود تنموية في المنطقة والعمل على توسعة الحيز العمراني، وتلبية مزيد من احتياجات ومطالب المواطنين، واستكمال إنشاء جميع الخدمات في النجوع والمناطق السكنية التابعة لها جنوب سيدي عبدالرحمن من طرق ومياه وإنارة أعمدة وخدمات عديدة تقدمها الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة.