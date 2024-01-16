واقعة مرعبة.. رجل يعود إلى الحياة في الهند قبل حرق جثمانه بدقائق

هل سمعت من قبل عن ميت يعود للحياة؟ ربما في الأساطير أو الدراما، ولكن هذا الأمر حدث بالفعل، بعدما عاد رجل ميت إلى الحياة، قبل دقائق قليلة من حرق جثمانه، بحسب العادات الهندية بشأن المتوفيين.

واقعة مرعبة شهدتها ولاية هاريانا الهندية، بعدما عاد رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما إلى الحياة مجددا، إذ اكتشف نجله بالصدفة عودة النبض إلى قلبه، خلال نقله داخل سيارة الإسعاف التي اصطدمت بحفرة، ليحرك الرجل يده، بحسب قناة «NDTV» الهندية.

رجل يعود إلى الحياة في الهند قبل دقائق من حرق جثمانه

الرجل الهندي، الذي يدعي دارشان برار الذي تم إعلان وفاته من قبل إحدى مستشفيات ولاية هاريانا، عاد إلى الحياة وهو في طريقه لأداء طقوسه الأخيرة.

«خلال تحرك سيارة الإسعاف إلى منزله في كارنال من باتيالا، اصطدمت السيارة بحفرة ولاحظ حفيد برار أن يده تتحرك مستشعرًا بنبض القلب»، هكذا كشف التقرير.

كيف اكتشف نجل رجل هندي عودته للحياة؟

نجل الرجل المسن طلب من سائق سيارة الإسعاف التوجه إلى أقرب مستشفى حيث أكد الأطباء في الهند أنه على قيد الحياة، وذلك قبل دقائق من استعدادات عائلته داخل المنزل، من خلال إعداد الطعام وتجهيز الخشب لحرق الجثة.

ورغم عودة الرجل صاحب الـ80 عاما إلى الحياة في معجزة إلهية، إلا انه لا يزال في حالة حرجة وهو في وحدة العناية المركزة، بينما كشف الأطباء أن تنفسه صعب لأنه يعاني من عدوى في صدره.