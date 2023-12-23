تفاصيل حريق سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحل الهند.. صدمتها مسيرة

أعلنت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، إنّ سفينة تجارية تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسب ما نشرت «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الشركة، إلى أن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند، ما أدى ذلك إلى نشوب حريق بها، لافتة إلى إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة.

سفينة ناقلة منتجات كيماوية

وأكدت «أمبري» أن السفينة هي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين أفراد الطاقم، موضحة أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال في الهند.

السفينة تتعرض لبعض الأضرار الهيكلية

وأوضحت الشركة، أنه تم الإبلاغ عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة، والتي كانت متجهة إلى الهند، مشيرة إلى أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف.