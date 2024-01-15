وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للدراجات بالفوز بلقب البطولة الأفريقية

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للدراجات ومنتخب مصر، بلقب البطولة الأفريقية للدراجات وحصد 50 ميدالية متنوعة.

فوز منتخب الدراجات بـ23 ميدالية ذهبية و17 فضية و10 برونزية

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني للدراجات (الكبار، الشباب والناشئين) بواقع 23 ذهبية، 17 فضية، 10 برونزية، في البطولة التي أُقيمت منافساتها في الفترة من 10-14 يناير الجاري، بمشاركة 10 دول، وأكثر من 200 لاعب ولاعبة، باستاد القاهرة الدولي.

ترقب لتأهل 3 لاعبات دراجات للأولمبياد باريس 2024

ومن المتوقع حسم تأهيل، ابتسام زايد، شهد سعيد، ويوسف زكي، إلى أولمبياد باريس 2024، خلال شهر أبريل المقبل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة، سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية، أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات.

وكانت البطولة الأفريقية للدراجات قدي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري، بمضمار استاد القاهرة الدولي، هي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.