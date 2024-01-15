يتبقى 3 فرق.. الجيش الإسرائيلي يسحب فرقة قتالية من غزة

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الجيش الإسرائيلي سحب الفرقة 36 من القطاع، وهي إحدى الفرق القتالية الأربع في غزة.

جدير بالذكر، يأتي ذلك في إطار حرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر، وسط تأكديات إسرائيلية باستمرارها، ولا تزال هناك ثلاث فرق قتالية في القطاع، إلى جانب القوات الخاصة، التي تواصل القتال في جميع أنحاء غزة.

الانسحاب جاء لأخذ استراحة

وأوضحت الصحيفة، أن الانسحاب جاء لأخذ القوات فترة استراحة قصيرة قبل معاودة التدريب مرة أخرى، ومن ثم سيقرر الجيش ما إذا كان سيعيد نشرها مجددا ومكان انتشارها بناء على أحدث تقييم، في ظل تقارير إسرائيلية بمدى أهمية دور الفرقة 36 في القتال بقطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت إسرائيل نقلت وحدة دوفديفان من القوات الخاصة من غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من انفجار الأوضاع هناك بينما سحب جيش الاحتلال ديسمبر الماضي، لواء غولاني من قطاع غزة، بعد 60 يوما من القتال، تكبد فيها خسائر كبيرة، بمزاعم إعادة تنظيم صفوف اللواء.

كما سحب كتائب من لواء المظليين في جيش الاحتلال، الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها لإعادة تنظيم صفوفه.