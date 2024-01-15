وزير دفاع «الاحتلال الإسرائيلي»: نجحنا في تفكيك البنية التحتية للفصائل الفلسطينية بشمال غزة

زعم وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن حكومة الاحتلال تخوض حربا ترغب في الانتصار بها، موضحًا: «هذه حرب عزيمة وحرب تدمير، وبذلك نستطيع أن ننتصر».

وأضاف جالانت، في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نقول لنتنياهو وجانتس إن هذا وقت الوحدة والشراكة بهدف تحقيق وإنجاز أهداف الحرب من أجل الجميع».

وتابع: «حكومة الطوارئ تسعى إلى تحقيق النصر، وخسارة الوحدة يعني انتصار الفصائل الفلسطينية، ويجب أن نسعى إلى تحقيق الوحدة والحفاظ على اللحمة بين الجنود في المعركة والساحة الداخلية».

وذكر: «نجحنا في تفكيك البنية التحتية للفصائل الفلسطينية في شمال غزة، والجيش في تواصل مع عائلات المخطوفين، والفصائل تعرضت لضربة قوية، وهي تحاول اللعب على الوتر الحساس لدى الإسرائيليين وتخوض حربا إرهابية نفسية».