كوارث أول 15 يوما في السنة.. فيضانات أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبركان آيسلندا

سيكون عام 2024 كبيسا، وبحسب الحسابات الفلكية التي تعرف السنة الكبيسة بأنها تضم 29 في شهر فبراير بدلا من 28 يوما وتأتي هذه السنة الكبيسة كل 4 سنوات، كما أن هناك تعريفا آخر، وهو أن يقبل الرقم القسمة على 4، لكن كيف كان أول أسبوعين من عام 2024 الكبيس؟

زلزال اليابان مع بداية العام

مع الساعات الأولى لعام 2024 وقع زلزال وسط دولة اليابان الواقعة في قارة آسيا بقوة 7.6 درجة، سبقته هزات مستبقة وتبعته هزات ارتدادية، أفضت لوقوع تسونامي على طول بحر اليابان، والذي أنتج مقتل 215 شخصا في محافظة إيشيكاوا اليابانية.

فيضانات في إفريقيا وأمريكا الجنوبية

وفي دولة الكونغو الواقعة وسط غرب إفريقيا، شهدت العاصمة كينساشا فيضانات عقب ارتفاع منسوب المياه بشكل كبيرة مما جعل المياه تخرج بكثافة عن ضفتي نهر الكونغو بعد نزول أمطار غزيرة، كما سجلت دولة كولومبيا الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، فيضانات نتيجة انهيار أرضي الجمعة الماضية بين مدينتي كويبدو وميديلين، غرب كولومبيا، مع الإعلان عن مقتل 34 شخصا نتيجة هذه الفيضانات.

بركان في آيسلندا

وفي دولة آيسلندا الواقعة أقصى شمال أوروبا، تستمر الحمم البركانية بعد ثوران بركان جنوب غرب البلد وظهور صخورا شبه منصهرة في حدث تكرر مرتين خلال أقل من شهر.