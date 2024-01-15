أحمد موسى: لجان الإخوان الإلكترونية روجت شائعات بإغلاق مصنع سكر أبو قرقاص

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة توقف مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا عن الإنتاج، وحقيقة الأخبار المتداولة بشأن اتجاه الدولة لبيع المصنع لعدم صلاحية استخداماته.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجان الإلكترونية التي تعمل ضد الوطن روجت لإغلاق مصنع سكر أبو قرقاص، وأخبار توقفه عن الإنتاج غير صحيحة.

مصنع سكر أبو قرقاص

وأضاف أن زراعة القصب مكلفة بالنسبة للمزارع وتستهلك مياه بكميات كبيرة، ومصنع أبو قرقاص تاريخي إذ يبلغ عمره 155 سنة، وكان يغطي من 30 إلى 40% من إنتاج السكر في مصر، وهو ليس للقصب فقط، وهناك مصنع داخلي للبنجر داخل أبو قرقاص.

وتابع أن المساحات المزروعة بقصب السكر في مصر 320 ألف فدان، وإنتاج مصر الحالي يتراوح بين 900 ألف إلى مليون طن سكر سنويًا بينما يتم إنتاج قرابة الـ 2.5 مليون طن سنويا من بنجر السكر، والبنجر يكفي احتياجات الدولة من 80 إلى 90%، ويتم استيراد المتبقي من الخارج.

ولفت إلى أن نسبة السكر في عود القصب تصل إلى 11%، بينما في البنجر تتراوح بين 17 إلى 20%.

وأشار إلى أن مصانع عصير القصب والعسل الأسود تشتري فدان القصب بنحو 100 إلى 150 ألف جنيه، في حين أن المسؤولين يقدمون سعرا يصل إلى 55 ألف جنيه لفدان القصب.

ولفت إلى أن هناك من يقدم أسعار عالية لمزارعي القصب مقارنة بما تقدمه وزارة التموين ويشتري المحصول، وهناك من يقدر سعر الطن من 2000 إلى 3000 جنيه، في حين يقدره المسؤولون بـ1500 جنيه، معلقًا: الفلاح يريد بيع فدان القصب بالسعر الأعلى ليحقق أرباحه.