اقرأ في عدد الوطن غدا.. رئيس الوزراء: جهود مكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- رئيس الوزراء: جهود مكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني والارتقاء بوضعيته التنافسية

- «مدبولي»: شركات خاصة لإدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات

- «الري»: تدشين 8 محطات مياه جوفية في جنوب السودان

- «غزة» تفجر الخلاف بين «بايدن ونتنياهو»

- الرئيس الأمريكى أغلق الهاتف فى وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى

- نائبان في «الكونجرس» كشفا تعسف الاحتلال بتفتيش المساعدات

- انقسام داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن استمرار القصف وعودة الأسرى

- «2023».. العام الأكثر دموية في العالم

- أرقام قياسية للضحايا نتيجة الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية

- «صراعات مسلحة»: 459 جماعة تسيطر على 195 مليون إنسان خلال العام

- «جوتيريش»: يجب أن نقف معاً ضد التمييز والكراهية.. وشيخ الأزهر: يجب تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا

- «غضب الطبيعة».. أوله زلازل وأوسطه حرائق وآخره أعاصير

- وزير التجارة: مصر الأولى إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت في العالم

- «الصحة»: مبادرة جديدة لمواجهة التوحد واستخدام الإنترنت والإدمان

- المنتخب اعتذار وتعهد

- «فيتوريا» يعترف بأخطاء «نقطة» موزمبيق.. ويعالج ثغرات الدفاع بتغييرات تكتيكية

- المدير الفني: لدينا فرصة للتعويض ونستعد لغانا بجدية

- اتحاد الكرة يجتمع مع البرتغالي.. و«صلاح» يظهر غاضبا بعد المباراة

الصفحة الثانية

- «2023».. العام الأكثر دموية في العالم

- بحور دم في «غزة»: 100 ألف شهيد ومصاب في العدوان الإسرائيلي

- «الرقب»: أكثر عام دموي في عهد الاحتلال.. و«سلامة»: الوضع مأساوي في «القطاع».. و«الحرازين»: أعداد الشهداء والمصابين صادمة وفقاً للمصادر الرسمية

- «حروب دولية».. نصف مليون عسكري و10 آلاف مدني ضحايا الحرب الروسية – الأوكرانية

- «صادق»: «موسكو» تتصدّر المشهد العسكري رغم كل هذه الإمدادات اللوجيستية والعسكرية لـ«كييف»

الصفحة الثالثة

- «صراعات مسلحة»: 459 جماعة تسيطر على 195 مليون إنسان خلال 2023

- «غضب الطبيعة».. أوله زلازل وأوسطه حرائق وآخره أعاصير

- 25 مليون متضرر و50 ألف ضحية لزلزالي «تركيا وسوريا» و3 آلاف في «المغرب».. و10 آلاف ضحايا «دانيال» في ليبيا

- الأمم المتحدة تحشد جهودها لإعادة بناء الثقة واستعادة الأمل في 2024

- «جوتيريش»: يجب أن نقف معاً ضد التمييز والكراهية.. وشيخ الأزهر: يجب تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا

- أستاذ «اجتماع سياسي»: «عنف العام الماضي» لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية

- الدكتور هدى زكريا: دعوات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن السلام مجرد ادعاءات بعد تجاهلها أحداث غزة

- مصر الوحيدة القادرة على اتخاذ موقف شديد الثبات والقوة في ظل الاضطرابات الإقليمية الراهنة

- «القاهرة» تدعم دول الجوار المتأزمة وأسترشد بمقولة «الأبنودي» حول مصر: «وكأني عود درة في غيط كمون»

- مقال رأي لـ الدكتور طارق فهمي، بعنوان: ما وراء تزايد العنف واستخدامات القوة في عام 2023؟

الصفحة الرابعة

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة «النجاح» في «نابلس» وتعتقل الطلاب والأساتذة والموظفين

- اعتقال 12 فلسطينياً من بلدة «بيت عوا».. و«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لتدمير الضفة الغربية بعد الدمار الهائل فى غزة

- مجلة «ذا نيويوركر» تفضح حيل إسرائيل لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح

- «المصري للدراسات»: نائبان في الكونجرس كشفا للمجلة تعسف القوات المعنية بتفتيش المساعدات ورفض دخولها

- الإعلام الأمريكي: الخلافات بين «بايدن ونتنياهو» دفعت «واشنطن» للتفكير في البدلاء

- «أكسيوس»: الرئيس الأمريكي أغلق الهاتف في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لشعوره بالإحباط من موقفه الرافض لوقف الحرب

- مقال رأي لـ سارة حازم طه، بعنوان: «الهوية الأرابيسكية»

الصفحة الخامسة

- عبدالناصر.. ذكرى خالدة في قلوب الملايين

- «الوطن» تحتفي بميلاد «الزعيم».. وضريحه يستقبل أحبابه

- من «باكوس» إلى كرسي الحكم.. «106» أعوام على ميلاد الزعيم

- «ناصر» صعيدي الأصل سكندري النشأة.. أحبه الملايين وانحاز للفقراء واعتبره العرب قائداً ملهماً

- «العلَم الفلسطيني مرفوع في حضرة ناصر».. توافُد المحبين على «الضريح» من كل المحافظات

- ابنة شقيق الزعيم: سعيدة بتقدير المصريين لعمي لأنه كان محباً للخير.. و«أبوالعلا»: تحرير فلسطين كان قضيته الأساسية.. و«أبوالحسن»: الأب الروحى لأهالى أسوان

- نجل الرئيس الراحل: «ناصر» أيقونة الثورة.. وظل مهموماً بالقضية الفلسطينية حتى وفاته

- المهندس عبدالحكيم عبدالناصر: مصر تشهد نهضة حقيقية في عهد «السيسي».. و«حياة كريمة» امتداد لمشروعات والدي التنموية

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: الذكاء الاصطناعي هل يهدم فكرة الديمقراطية؟

- مقال رأي لـ الدكتور محمد صلاح البدري، بعنوان: الكيان يعاني

- مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: الطريق إلى الغرق

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «دولة القانون» تعلن عن نفسها

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: البعض يموت مرتين

- مقال رأي لـ الدكتور ناجح إبراهيم، بعنوان: شكرا.. أحفاد «مانديلا»

الصفحة السابعة

- نعتذر ونتعهد.. «فيتوريا» يعترف بأخطاء «نقطة» موزمبيق ويعالج ثغرات الدفاع بتغييرات تكتيكية

- كواليس الصدمة.. اجتماع عاجل.. و«صلاح» يظهر غاضباً في غرفة الملابس

- لا داعي للقلق.. «تعادل البدايات» منح الفراعنة الوصول للنهائي مرتين

- دوري Nile بطل المشهد.. 5 محترفين بالمحروسة يظهرون في مباريات اليوم.. و«ديربي أهلاوي» ساخن في البطولة

الصفحة الثامنة

-«خـدنـا أجــــازة».. «فريدة» هربت من الامتحانات بالفن

«استأذنت صاحبى»..«مهران» يخلف خالد أنور فى «وبينا ميعاد 2»

-«الرسم الإلكترونى».. انتعاش رحلات اليوم الواحد وأنشطة المكتبات فى «نص السنة»

-من البيت للفرشة.. «جمال وستيتة» قصة حب فى «سوق الجملة»

-«يحيى» يبدع بـ«قرن جاموس»: 20 سنة نحت