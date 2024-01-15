اقرأ في عدد الوطن غدا.. رئيس الوزراء: جهود مكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني
كتب:
محمد عزالدين
07:47 م | الإثنين 15 يناير 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- رئيس الوزراء: جهود مكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني والارتقاء بوضعيته التنافسية
- «مدبولي»: شركات خاصة لإدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات
- «الري»: تدشين 8 محطات مياه جوفية في جنوب السودان
- «غزة» تفجر الخلاف بين «بايدن ونتنياهو»
- الرئيس الأمريكى أغلق الهاتف فى وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى
- نائبان في «الكونجرس» كشفا تعسف الاحتلال بتفتيش المساعدات
- انقسام داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن استمرار القصف وعودة الأسرى
- «2023».. العام الأكثر دموية في العالم
- أرقام قياسية للضحايا نتيجة الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية
- «صراعات مسلحة»: 459 جماعة تسيطر على 195 مليون إنسان خلال العام
- «جوتيريش»: يجب أن نقف معاً ضد التمييز والكراهية.. وشيخ الأزهر: يجب تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا
- «غضب الطبيعة».. أوله زلازل وأوسطه حرائق وآخره أعاصير
- وزير التجارة: مصر الأولى إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت في العالم
- «الصحة»: مبادرة جديدة لمواجهة التوحد واستخدام الإنترنت والإدمان
- المنتخب اعتذار وتعهد
- «فيتوريا» يعترف بأخطاء «نقطة» موزمبيق.. ويعالج ثغرات الدفاع بتغييرات تكتيكية
- المدير الفني: لدينا فرصة للتعويض ونستعد لغانا بجدية
- اتحاد الكرة يجتمع مع البرتغالي.. و«صلاح» يظهر غاضبا بعد المباراة
الصفحة الثانية
- «2023».. العام الأكثر دموية في العالم
- بحور دم في «غزة»: 100 ألف شهيد ومصاب في العدوان الإسرائيلي
- «الرقب»: أكثر عام دموي في عهد الاحتلال.. و«سلامة»: الوضع مأساوي في «القطاع».. و«الحرازين»: أعداد الشهداء والمصابين صادمة وفقاً للمصادر الرسمية
- «حروب دولية».. نصف مليون عسكري و10 آلاف مدني ضحايا الحرب الروسية – الأوكرانية
- «صادق»: «موسكو» تتصدّر المشهد العسكري رغم كل هذه الإمدادات اللوجيستية والعسكرية لـ«كييف»
الصفحة الثالثة
- «صراعات مسلحة»: 459 جماعة تسيطر على 195 مليون إنسان خلال 2023
- «غضب الطبيعة».. أوله زلازل وأوسطه حرائق وآخره أعاصير
- 25 مليون متضرر و50 ألف ضحية لزلزالي «تركيا وسوريا» و3 آلاف في «المغرب».. و10 آلاف ضحايا «دانيال» في ليبيا
- الأمم المتحدة تحشد جهودها لإعادة بناء الثقة واستعادة الأمل في 2024
- «جوتيريش»: يجب أن نقف معاً ضد التمييز والكراهية.. وشيخ الأزهر: يجب تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا
- أستاذ «اجتماع سياسي»: «عنف العام الماضي» لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية
- الدكتور هدى زكريا: دعوات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن السلام مجرد ادعاءات بعد تجاهلها أحداث غزة
- مصر الوحيدة القادرة على اتخاذ موقف شديد الثبات والقوة في ظل الاضطرابات الإقليمية الراهنة
- «القاهرة» تدعم دول الجوار المتأزمة وأسترشد بمقولة «الأبنودي» حول مصر: «وكأني عود درة في غيط كمون»
- مقال رأي لـ الدكتور طارق فهمي، بعنوان: ما وراء تزايد العنف واستخدامات القوة في عام 2023؟
الصفحة الرابعة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة «النجاح» في «نابلس» وتعتقل الطلاب والأساتذة والموظفين
- اعتقال 12 فلسطينياً من بلدة «بيت عوا».. و«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لتدمير الضفة الغربية بعد الدمار الهائل فى غزة
- مجلة «ذا نيويوركر» تفضح حيل إسرائيل لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح
- «المصري للدراسات»: نائبان في الكونجرس كشفا للمجلة تعسف القوات المعنية بتفتيش المساعدات ورفض دخولها
- الإعلام الأمريكي: الخلافات بين «بايدن ونتنياهو» دفعت «واشنطن» للتفكير في البدلاء
- «أكسيوس»: الرئيس الأمريكي أغلق الهاتف في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لشعوره بالإحباط من موقفه الرافض لوقف الحرب
- مقال رأي لـ سارة حازم طه، بعنوان: «الهوية الأرابيسكية»
الصفحة الخامسة
- عبدالناصر.. ذكرى خالدة في قلوب الملايين
- «الوطن» تحتفي بميلاد «الزعيم».. وضريحه يستقبل أحبابه
- من «باكوس» إلى كرسي الحكم.. «106» أعوام على ميلاد الزعيم
- «ناصر» صعيدي الأصل سكندري النشأة.. أحبه الملايين وانحاز للفقراء واعتبره العرب قائداً ملهماً
- «العلَم الفلسطيني مرفوع في حضرة ناصر».. توافُد المحبين على «الضريح» من كل المحافظات
- ابنة شقيق الزعيم: سعيدة بتقدير المصريين لعمي لأنه كان محباً للخير.. و«أبوالعلا»: تحرير فلسطين كان قضيته الأساسية.. و«أبوالحسن»: الأب الروحى لأهالى أسوان
- نجل الرئيس الراحل: «ناصر» أيقونة الثورة.. وظل مهموماً بالقضية الفلسطينية حتى وفاته
- المهندس عبدالحكيم عبدالناصر: مصر تشهد نهضة حقيقية في عهد «السيسي».. و«حياة كريمة» امتداد لمشروعات والدي التنموية
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: الذكاء الاصطناعي هل يهدم فكرة الديمقراطية؟
- مقال رأي لـ الدكتور محمد صلاح البدري، بعنوان: الكيان يعاني
- مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: الطريق إلى الغرق
- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «دولة القانون» تعلن عن نفسها
- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: البعض يموت مرتين
- مقال رأي لـ الدكتور ناجح إبراهيم، بعنوان: شكرا.. أحفاد «مانديلا»
الصفحة السابعة
- نعتذر ونتعهد.. «فيتوريا» يعترف بأخطاء «نقطة» موزمبيق ويعالج ثغرات الدفاع بتغييرات تكتيكية
- كواليس الصدمة.. اجتماع عاجل.. و«صلاح» يظهر غاضباً في غرفة الملابس
- لا داعي للقلق.. «تعادل البدايات» منح الفراعنة الوصول للنهائي مرتين
- دوري Nile بطل المشهد.. 5 محترفين بالمحروسة يظهرون في مباريات اليوم.. و«ديربي أهلاوي» ساخن في البطولة
الصفحة الثامنة
-«خـدنـا أجــــازة».. «فريدة» هربت من الامتحانات بالفن
«استأذنت صاحبى»..«مهران» يخلف خالد أنور فى «وبينا ميعاد 2»
-«الرسم الإلكترونى».. انتعاش رحلات اليوم الواحد وأنشطة المكتبات فى «نص السنة»
-من البيت للفرشة.. «جمال وستيتة» قصة حب فى «سوق الجملة»
-«يحيى» يبدع بـ«قرن جاموس»: 20 سنة نحت