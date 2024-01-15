«صراعات مسلحة»: 459 جماعة تسيطر على 195 مليون إنسان خلال 2023

365 يوماً من العنف، فما إن ينتهى نزاع حتى يبدأ آخر، ليصنف 2023، وفقاً للمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، بالعام الأكثر عنفاً منذ 30 عاماً.

وحسب دراسة للمعهد الدولى للدرسات الاستراتيجية، فهناك 183 صراعاً مسلحاً إقليمياً فى العالم، تشمل دول سوريا والبرازيل وميانمار والمكسيك والعراق وفلسطين ونيجيريا والصومال واليمن وأفغانستان وغيرها، كذلك بلغت أعداد اللاجئين الذين شردتهم الحروب الداخلية أرقاماً مذهلة، فهناك أكثر من 6 ملايين فى سوريا، و5 ملايين فى أفغانستان، ومليون فى ميانمار.

ووفقاً للدراسة، فمعظم الصراعات الإقليمية فى القارة الأمريكية تنجم عن التنافس بين المجموعات الإجرامية، لا سيما فى تجارة المخدرات.

ورغم تصدر العدوان على غزة والحرب الروسية - الأوكرانية المشهد، لكن الإحصاءات أكدت ارتفاع حوادث العنف خلال العام بنسبة 28%، فيما ارتفعت أعداد الوفيات بنسبة 14%، وأصبحت السمة المميزة لمشهد الصراع العالمى الحديث هى «صعوبة الحل».

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك 459 جماعة مسلحة تسيطر على 195 مليون إنسان خلال 2023.

ووفقاً لدراسة المعهد الدولى، فالصراعات الإقليمية هى الأبرز فى 2023، وتلك الصراعات لم تشمل المواجهات بين دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، وفقاً لمؤلفى المراجعة، لكن تلك الصراعات أصبحت السمة المميزة لمشهد الصراع العالمى الحديث وهى صعبة فى حلها، فيما ترسم المراجعة صورة قاتمة لتصاعد العنف فى عدد من المناطق، حيث تمنع الحروب السلام بشكل مزمن.

ووفقاً لتقديرات المعهد الدولى، فإن العالم تهيمن عليه الصراعات المستعصية على نحو متزايد والعنف المسلح على خلفية أعداد متزايدة من الجهات الفاعلة، والدوافع المعقدة والمتداخلة، والتأثيرات العالمية، وتسارع تغير المناخ.

وشهد عام 2023 صراعات داخل الدولة ذاتها، ففى 15 أبريل الماضى، اندلعت اشتباكات عنيفة فى السودان بين الجيش السودانى بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتى»، ما نتج عنها الاقتتال فى أنحاء مختلفة من البلاد، نجم عنها حتى الآن مقتل أكثر من 12 ألفاً. وفى يناير الماضى، قُتل أكثر من 100 شخص وأُصيب أكثر من 200 آخرين فى تفجير انتحارى داخل مسجد بمدينة بيشاور فى باكستان.

أستاذ علوم سياسية: الصراع السياسى والاقتتال ليسا محل النزاع الوحيد خلال العام فشهد العام الماضى صراعات اقتصادية بارزة من شأنها التأثير على كل ما هو سياسى وساهمت فى حدة الصراعات

بدوره، قال د. إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن تزايد الصراعات خلال عام 2023، سواء كانت الصراعات داخل الدول أو بين دول وبعضها البعض، زاد من مظاهر العنف سواء كانت حروباً أو اقتتالات داخلية أو حتى حوادث عنف مسلح، مشيراً إلى الأحداث فى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية والصراع الصينى - الأمريكى والروسى - الأمريكى وعدم الاستقرار فى جميع أقطاب الكوكب، وهو ما يمثل تهديداً للنظام الدولى.

وأشار «بدرالدين»، فى حديثه لـ«الوطن»، إلى تصنيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ459 جماعة مسلحة تثير أنشطتها مخاوف إنسانية، ويعيش 195 مليون إنسان تحت سيطرتها، وتمتلك معظم هذه المجموعات سلطة كافية لفرض الضرائب على المواطنين فى هذه المناطق، وهو مؤشر خطر لعدم استقرار هذه المناطق الشاسعة التى تبتعد عن النطاق الحكومى المنظم للعالم.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن وجود فاعلين على المستوى الدولى من غير الدول، يخلف حالة من عدم الاستقرار وعدم المسئولية الاقتصادية عن الشعوب، ما يؤدى إلى مشكلات أكبر من المشكلات السياسية والاقتصادية ويتحول إلى عنف ممنهج يهدد الكوكب ككل، فى ظل وجود حكومات ومنظمات تسعى لتسليح هذه الجماعات من أجل توسيع سلطتها.

ويشير إلى أن الصراع السياسى والاقتتال ليسا محل النزاع الوحيد خلال العام، إذ شهد العام صراعات اقتصادية بارزة من شأنها التأثير على كل ما هو سياسى، لافتاً إلى الصراع الاقتصادى على مستوى النظام الدولى، والتحولات الاقتصادية الكبرى من نظم أحادية القطبية إلى نظم تعددية أو ثنائية، مؤكداً أن كل هذه التحولات أسهمت فى إذكاء الصراعات المختلفة.