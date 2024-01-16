من المنوفية إلى العالمية.. قصة «محمد» بطل رفع الأثقال البارالمبي

«العزيمة والإصرار هما دائمًا باب النجاح وحصد البطولات المحلية والعالمية»، هكذا يقول محمد صبحي بطل رفع الأثقال البارالمبي، إذ نجح في تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية على مدار 19 عامًا، بداية من عام 2005 وحتى اليوم، محققًا العديد من البطولات المحلية والدولية.

البطولات التي حصل عليها

وتعتبر بطولة «world cup 2024» البارالمبي التي كانت مقامة في مصر منذ عدة أسابيع أفضل نتيجة حققها، بجانب حصوله على الميدالية الفضية في الألعاب البارالمبي الصيفية 2012 في لندن، والميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبي الصيفية 2020 بطوكيو، والكثير من الميداليات المحلية التي حققها طوال مسيرته.

مقابلته بالرئيس السيسي والحوار معه

يتابع بطل مصر ابن محافظة المنوفية، أنه كان يحلم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما تحقق عقب حصوله على البرونزية في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 بطوكيو.

الأسرة أكبر داعم

يقول: «كانت زوجتي هي السند والداعم لي في أصعب اللحظات والتحديات التي واجهتني طوال مشواري الاحترافي، خصوصا في البطولات الدولية، كنت اترك المنزل لعدة أسابيع للتدريب والسفر للبطولة، فكانت هي من تعول أولادي في غيابي، بالإضافة إلى أنني أسير على نظام غذائي خاص، يجب اتباعه، لذا كانت تحضره وتجلبه لي دائمًا».

وتقول زوجة اللاعب، إنها في غاية السعادة والفرح بـ«أبو أولادها» لتحقيقه بطولات عالمية، ورفع علم بلده في المحافل الدولية، وأنها تسانده وتساعده طوال رحلة بطولاته، وتتمنى التوفيق له في بطولة باريس القادمة لرفع الأثقال البارلمبية والرجوع بالمدالية الذهبية.