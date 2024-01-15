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«الصحة العالمية»: معاناة الفلسطينيين في غزة لم نر مثلها من قبل

كتب:

منة شبانة
10:21 م | الإثنين 15 يناير 2024
متحدث منظمة الصحة العالمية

متحدث منظمة الصحة العالمية

أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، أن هناك القليل من الإمدادات لتوزيعها على المواطنيين في غزة، لافتًا أن الأوضاع في القطاع مأساوية وهناك مخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة لندرة المياه النظيفة والأدوية.

جيش الاحتلال يمنع وصول المساعدات

وأضاف «ليندماير» خلال مداخلة سكايب عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال يمنع وصول المساعدات والإمدادات الطبية لكل المناطق في قطاع غزة، ولكننا نعمل مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم المساعدات لغزة.

وتابع: «معاناة الفلسطينيين في غزة لم نر مثلها من قبل والأطفال يموتون يوميا جراء نقص المياه وتواصل القذف، ولكننا نضغط على جميع الأصعدة الدبلوماسية للسماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات لغزة».

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بقلم منة شبانة