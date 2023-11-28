منظمة الصحة العالمية: 170 ألف حالة التهاب رئوي ونزلة معوية في غزة

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن توقف مستشفيات غزة عن العمل أحدث هشاشة كبيرة في النظام الصحي مشيرًا إلى أنّ 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية وأكثر من 37 ألف حالة التهابات جلدية في غزة.

وأضاف المنظري، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نحو مليوني نازح في قطاع غزة بلا مأوى جراء تدمير بيوتهم».

500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة

وتابع: «نحو 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى تدخل سريع من أجل التغذية العلاجية والوقائية، ونحو 7 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون الهزال».

وأضاف المنظري: «9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية تخطت طاقتها الاستيعابية وعدد كبير من الأطفال في غزة تعرضوا لحروق وبتر الأطراف وتجرى لهم عمليات جراحية في ظروف صعبة».

معاناة المستشفيات في غزة

وأوضح أن 225 ألفا في غزة يحتاجون إلى أدوية أمراض الضغط، ونحو 45 ألفا يعانون أمراض الربو والقلب.