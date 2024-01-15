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سماع دوي انفجارات في أربيل شمال العراق

كتب:

عمرو صالح
10:58 م | الإثنين 15 يناير 2024
انفجارات - تعبيرية

انفجارات - تعبيرية

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية؛ بسماع دوي انفجارات عديدة بمدينة أربيل الواقعة شمال العراق.

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