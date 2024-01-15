سماع دوي انفجارات في أربيل شمال العراق كتب: عمرو صالح 10:58 م | الإثنين 15 يناير 2024 انفجارات - تعبيرية أفاد مراسل القاهرة الإخبارية؛ بسماع دوي انفجارات عديدة بمدينة أربيل الواقعة شمال العراق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد تكشف آخر مستجدات مكافحة الفساد في العراق لجنة الشؤون العربية بالنواب تناقش مستجدات العلاقات مع العراق العراق يدين العدوان على اليمن: يوسع دائرة نطاق الحرب في المنطقة «القاهرة الإخبارية»: العراق يعلن دعمه ومساندته قرار جنوب أفريقيا العراق أربيل أحداث العراق انفجار أربيل بقلم عمرو صالح