مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد تكشف آخر مستجدات مكافحة الفساد في العراق

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العراق، إن المؤتمر الأول لمكافحة الفساد بدأ أمس في بغداد، موضحة أن ملف مكافحة الفساد من أولويات حكومة محمد شياع السوداني.

وأضافت خلال رسالة على الهواء أن الحكومة شرعت في كثير من الإجراءات لمكافحة الفساد وأسهمت الحكومة في الإسراع في إنجاز البلاغات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن مدد محددة، خصوصا أن هناك قضايا متعلقة بمبالغ كبيرة وفساد لمسؤولين كبار بالدول.

وتابعت أن حكومة السوداني أنجزت في مدة قصيرة، وتقوم بتقييم دوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا وحماية الأموال العامة وتعزيز الموارد البشرية، وعندما يلتقي السوداني بمنظمات المجتمع المدني والدول المجاورة والمحازية والإقليمية، فهناك توقيع مذكرات تفاهم وإنشاء آليات لتنسيق حول هذه الأمور.