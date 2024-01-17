مشروبات طبيعية لإذابة دهون الجسم.. نتائجها لا تصدق

دهون الجسم تشبه الضيف غير المرحب به، الذي يأتي دون سابق إنذار ثم يرفض المغادرة، ورغم سهولة الأمر، فإن التخلص منه ليس سهلا، فقد تكون جربت الأنظمة الغذائية القاسية، والتمارين الرياضية، ومع ذلك لا تغادر بطنك.

هل يساعد تناول مشروب صباحي لحرق دهون البطن على التخلص منها؟ من الأسئلة التي تراود أيضا الباحثين عن طريقة طرد هذا الضيف الثقيل، إذ تعتبر دهون البطن إحدى تلك الدهون الصلبة التي يصعب حرقها، بل تستمر في التزايد، لكن الجيد أن هناك مشروبا طبيعيا يساعد على إذابة دهون الجسم.

مشروبات تساعد على إذابة دهون الجسم

في حين أن حرق الدهون، يحتاج مزيج من الحركة البدنية والنظام الغذائي، يساهم الجزء السائل في النظام الغذائي كثيرًا أيضًا، فبدلًا من شرب الماء فقط، يمكن إضافة مشروبات الصباح التي تحرق الدهون إلى النظام الغذائي اليومي، والتي تكون نتائجها لا تصدق، بحسب موقع «healthday».

الماء الدافئ مع الليمون والعسل

يعتبر الليمون مليء بمضادات الأكسدة، عند عصر نصف ليمونة في الماء الدافئ، تحصل على كوب مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين، التي لا تساعد فقط على حرق الدهون، بل تطرد السموم من الجسم أيضا.

ويمكن إضافة قليل من العسل إليه، للحصول على المذاق والدهون الصحية، وستحصل على مشروب الصباح المثالي والسهل للتخلص من السموم، والذي ينصح بشربه على معدة فارغة قبل الإفطار بـ20 دقيقة على الأقل، للحصول على أفضل النتائج.

الكمون أو الجيرا

الكمون أو الجيرا من التوابل الأساسية في جميع الأسر الهندية، ويستخدم لإضافة لمسة من النكهة إلى معظم الأطباق الهندية، لكن هل تعلم أن هذه التوابل لها خصائص سحرية أيضًا؟

مشروب بذور الجيرا يحتوي على كثير من الفوائد، فهو منخفض جدًا في السعرات الحرارية، وله خصائص إزالة السموم، وينظم مستويات السكر في الدم في الجسم، ويقلل من نسبة الكوليسترول السيئ، ويؤدي إلى تحسين التمثيل الغذائي، كما يحرق دهون الجسم بشكل أسرع، عند تناول كوبًا من ماء الجيرا الساخن أول شيء في الصباح.

لتحضير ماء الجيرا، تحتاج إلى نقع ملعقة صغيرة من الجيرا في كوب من الماء طوال الليل، ثم غليه في الصباح وتناوله ساخن، ويمكن أيضًا غلي الجيرا في الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم تصفيته وشربه إذا نسيت نقعه ليلاً، يمكنك إضافة القليل من الليمون لمذاق أفضل.

الشمر

تمامًا مثل الجيرا، يعد الشمر، علاجا لمشكلات عسر الهضم وانتفاخ المعدة، إذ يعد الشمر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والمعادن والألياف، وكلها تساهم في فقدان الدهون، وتساعدك الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، مما يقلل من رغبتك في الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية، ما يؤدي إلى التحكم في حصة الطعام، كما أنه يزيل السموم من الجسم عند شرب ماء الشمر بانتظام، مما يؤدي أيضًا إلى حرق الدهون.

على عكس جيرا، لا تحتاج إلى غلي ماء الشمر، ما عليك سوى نقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء الساخن طوال الليل، ثم شربه أول شيء في الصباح دون الحاجة إلى إعادة تسخينه.

وكشف حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أيضا في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن المشروبات تلعب دورا مهما في عملية إذابة دهون الجسم، لكنها وحدها ليست كافية، إذ يجب تقسيم الوجبات اليومية إلى 5 وجبات، مع تقليل الكمية، مؤكدا أن ذلك بمثابة حل سحري للتخلص من الدهون، بجانب ممارسة الرياضة.