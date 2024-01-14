ماذا يحدث عند وضع الليمون في غسالة الملابس؟.. فوائد لن تصدقيها

حيل كثيرة تلجأ إليها السيدات في المنزل، سواء لحل مشاكل بقع الملابس أو إزالة الصدأ من الغسالات، لكن بعضهن يعانين من تنظيف الملابس التي تحتوي على بقع صعبة، رغم استخدام الكثير من مساحيق التنظيف، ولا يعرفن أن هناك حيلة بسطة وذكية يمكن أن تقضي عليها، لذلك يتساءلن ماذا يحدث عند وضع الليمون في غسالة الملابس؟

ماذا يحدث عند وضع الليمون في غسالة الملابس؟

«الوطن»، تجيب على تساؤل ماذا يحدث عند وضع الليمون في غسالة الملابس؟، وذلك وفق ما جاء في موقع «thespruce»، حيث أن هناك الكثير من الفوائد التي لن تصدقها السيدات، وهي كالتالي:

- يعطر الملابس برائحة جيد.

-يساعد في التخلص من البقع الصعبة.

- يساعد في التخلص من الاصفرار على الملابس وبخاصة البيضاء.

- الليمون يساعد على التخلص من الأوساخ وصدأ الغسالة.

- كما أنه يعمل على تطهير الملابس من البكتيريا والجراثيم.

- ينظف فلتر الغسالة بشكل جيد.

- يساعد في التخلص من العفن الموجود على الملابس.

ماذا يحدث عند وضع الليمون في غسالة الملابس لإزالة الصدأ؟

ويمكن التخلص من صدأ الغسالة عن طريق وضع الليمون بها بخطوات بسيطة وهي:

- ضعي الليمون في أماكن الصدأ بالغسالة.

- ضعي على الليمون الماء الساخن.

- افركي الصدأ بالليمون وستلاحظين التخلص منه.

طريقة تنظيف الملابس بالليمون

حيلة ذكية أخرى لاستخدام الليمون وفق إجابة الموقع على تساؤل ماذا يحدث عند وضع الليمون في غسالة الملابس؟، وهي كالتالي:

- وضع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين من الخل وملعقة من الليمون.

- قومي بخلط المكونات حتى التجانس.

- ضعي الملابس في الغسالة.

- أضيفي عليها الخليط ثم شغليها.

- ستلاحظين تنظيف الملابس بسهولة.

استخدام الليمون للتخلص من بقع العفن في الملابس

- أحضري الملابس التي تحتوي على العفن.

- ضعي عصير الليمون.

- ضعي ملعقة من ملح الليمون وضعيها.

- قومي بتشغيل دورة الغسيل.