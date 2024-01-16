رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
04:32 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
برج الأسد

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بتمتعه بشخصية قيادية مميزة واجتماعية محبوبة من الجميع، والجدية في العمل والكرم والحرص على شراء أشياء باهظة الثمن، كما يتصف بالثقة بالنفس التي تصل لحد التفاخر.

ومن مشاهير برج الأسد الممثل المصري فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16-1-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا تعاند رؤسائك في العمل طوال الوقت، وانصت لتعليماتهم جيدًا، وابحث عن أفكار جديدة ومختلفة تساعدك على النجاح في عملك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تحرص على التواصل مع شريك حياتك، وانصت له جيدًا، وإياك أن تتجاهله مرة أخرى حتى تقوى علاقتك به مع مرور الوقت.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور الاثنين 15-1-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15-1-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الأحد 14-1-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد السبت 12-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار