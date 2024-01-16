يتميز مولود برج الأسد بتمتعه بشخصية قيادية مميزة واجتماعية محبوبة من الجميع، والجدية في العمل والكرم والحرص على شراء أشياء باهظة الثمن، كما يتصف بالثقة بالنفس التي تصل لحد التفاخر.

ومن مشاهير برج الأسد الممثل المصري فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16-1-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا تعاند رؤسائك في العمل طوال الوقت، وانصت لتعليماتهم جيدًا، وابحث عن أفكار جديدة ومختلفة تساعدك على النجاح في عملك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تحرص على التواصل مع شريك حياتك، وانصت له جيدًا، وإياك أن تتجاهله مرة أخرى حتى تقوى علاقتك به مع مرور الوقت.