يتميز مولود برج السرطان بالخجل والعاطفية والحساسية الشديدة، وهو رومانسي ومخلص لشريك حياته، ويميل للانعزال أحياناً والرومانسية والإخلاص لشريك حياته ومساعدة من يحتاج إليه.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا، وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك اليوم يا برج السرطان بأن تحسب خطواتك جيداً وفكر ولا تتسرع في اتخاذ أي قرار في حياتك المهنية، وابحث عن أفكار مختلفة ومميزة في عملك حتى تبرز مواهبك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تحافظ على علاقتك القوية بشريك حياتك، ولا تتردد في تحسينها بين الحين والآخر، وإياك وتجاهله مرة أخرى حتى تحافظ على أسرتك.