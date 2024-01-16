بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي يشجع الفن الهادف والرسائل الإنسانية

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، إن مهرجان المركز الكاثوليكي يعد أقدم مهرجان للسينما في مصر، وتبعيته للكنيسة الكاثوليكية تجعل أحد أهدافه تشجيع الفن الهادف والرسائل الإنسانية للحب والجمال.

وأضاف خلال حواره إلى برنامج «حديث العرب من مصر»، الذي تقدمه الدكتورة درية شرف الدين على القناة الأولى، أن أفلام المهرجان لا بد أن تناسب أي أسرة، ووجود ملايين المعجبين بالفنانين يجعلهم أكثر تأثيرا من بعض رجال الدين في أحيان كثيرة .

برنامج «حديث العرب من مصر» يرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد الشبه، ويعرض السابعة مساء الخميس على شاشة القناة الأولى، ويعاد ظهر الجمعة والسبت من كل أسبوع.